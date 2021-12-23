Sivas Türkiye'nin en soğuk ili oldu! Termometreler eksi 20'yi devirdi
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birçok il buz tuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışıyla özellikle Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sivas dün gece eksi 26,6'yı görerek Türkiye'nin en soğuk ili oldu.
Sivas'ın İmranlı ilçesi, dün gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.
Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde sıfırın altında 23,9, Tekman ilçesinde ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde sıfırın altında 23,5 olarak kaydedildi.
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