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Son dakika | Ünlü şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika | Ünlü şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden müzisyen Faruk Tınaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sanat müziğimizde adeta yaprak dökümü olarak nitelendirebileceğimiz son derece üzücü bir gün yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, müzisyen Faruk Tınaz'a, Allah'tan rahmet diledi.

FARUK TINAZ KİMDİR?
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.

1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı.

FARUK TINAZ'A AİT ALBÜMLER

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

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