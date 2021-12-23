Diyanet 24 Aralık Cuma hutbesi: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...

Diyanet 24 Aralık Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dünya ve ahiretin öneminden bahsedilen Cuma hutbesinde, "Ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmayalım." denildi. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet 24 Aralık Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...

AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resûl-i Ekrem (s.a.s) ashabına şöyle buyurdu: "Kardeşlerim! Ölüm için hazırlık yapın."