Kayseri'de ilginç olay! Tuvalete gitmek isterken 10 metreden yere çakıldı
Kayseri'de tuvalete gitmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Ö., kapıyla pencereyi karıştırınca metrelerce yükseklikten yere düştü. Talihsiz adam itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.
Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı. Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı. Bina hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı.
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