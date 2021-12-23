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Son dakika: Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Eskişehir’de bir süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan ve donarak öldüğü tespit edilen çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

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