Son dakika: Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Mahmudiye'deki evinden 19 Aralık'ta traktörüne binerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yıldırım Töre'nin bulunması için geniş çaplı arama, kurtarma çalışmaları başlatıldı. CANSIZ BEDENİ 2 GÜN SONRA BULUNDU Çalışmalar kapsamında Doğanca Mahallesi'nde önce Töre'nin evinden ayrılırken kullandığı traktör daha sonra da cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 2 gün önce bulunan Töre'nin soğuktan donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Mahmudiye Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Töre, yakınlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN