İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 2021’de 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ele geçirildi





Öte yandan, kent genelinde yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 bin 739 kişiden 6 bin 120'sinin tutuklandığı, aramalarda ise 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

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