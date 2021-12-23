İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 2021'de 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 63 bin 739 şüpheliden 6 bin 120'si tutuklandı. Son olarak Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen TIR’ı Çatalca’da durduran ekipler, 150 kilogram esrar ele geçirirken, 28 şüpheli gözaltına alındı.
TIR'da narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çantaların içinde toplam 150 kilogram esrar ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 238 kilo eroin, 44 kilo esrar, 30 kilo bonzai, 21 kilo 900 gram metamfetamin ve 546 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 11 şüpheli hakkında başlatılan işlemler ise devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli yerleştirme ne zaman?
- Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!
- 23 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Osman Kavala davası sonucu nedir? Osman Kavala tutuklu mu, serbest mi? 23 Aralık Osman Kavala dava sonucu!
- Meteoroloji son dakika: İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?
- İstanbul okullar tatil mi? 24 Aralık İstanbul kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
- Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?
- Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?
- Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel kimdir? Ali Rıza Yücel hangi okulda çalışıyor?
- 2022 AGİ tablosu netleşti! Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için AGİ ne kadar ve kaç TL oldu? AGİ kalktı mı?
- The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?