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Geri dönüşüm fabrikasında patlama! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Geri dönüşüm fabrikasında patlama! Yaralılar var

Osmaniye'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. 6 işçi patlamadan dolayı yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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