Kuğulu Park buz tuttu!
Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları ziyarete gelenleri şaşırttı. Ziyarete gelenler bu anı ölümsüzleştirdi.
Ankara'da hava sıcaklığı, sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park havuzu buzla kaplanırken fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları ziyarete gelenlerin dikkatini çekti.
Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.
İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul "Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş bizde görünce şaşırdık yani. Biz arkadaşlarımızla gelip yürüyüş yapıyoruz. İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası" dedi.
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