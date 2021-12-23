Kuğulu Park buz tuttu!



İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul "Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş bizde görünce şaşırdık yani. Biz arkadaşlarımızla gelip yürüyüş yapıyoruz. İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası" dedi.

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