Önce davul-zurna sonra beraat! Yeğene cinsel istismar davasında skandal karar

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Mardin 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasında, Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kadın Meclisleri Grubu ve mağdurun avukatları Dilan Koç, Ramazan Tekin, Ayaz Ergün, Yaşar Kaplan hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, mağdurun Avukatları ve savcılık, mahkeme heyetinden sanık Osman Ç.'nin cezalandırmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aradan sonra Osman Ç.'ye oy birliği ile 'delil yetersizliğinden' beraat kararı verdi. Mağdur avukatları, itiraz için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını açıkladı.