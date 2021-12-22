22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kartal'da korkutan yangın!

Son dakika: Kartal'da korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Kartal’da korkutan yangın!

Son dakika haberi... Kartal'da, bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafede hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Soğanlık Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kafede hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA