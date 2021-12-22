Son dakika: Kartal’da korkutan yangın!

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kafede hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.