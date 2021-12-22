Karabük’te hayatı olumsuz etkiledi: 141 köy yolu ulaşıma kapandı

141 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 12, Eflani ilçesinde 50, Eskipazar ilçesinde 14, Ovacık ilçesinde 20, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 28 olmak üzere 141 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, çalışmaların devam ettiği bildirildi.