Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi: 141 köy yolu ulaşıma kapandı
YAŞAM İHA
Karabük'te yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi’nin yaptığı açıklamada köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.
2 gündür etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı sebebiyle 141 köy yolunun bin 265 kilometresinin ulaşıma kapandığı bildirildi.
141 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 12, Eflani ilçesinde 50, Eskipazar ilçesinde 14, Ovacık ilçesinde 20, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 28 olmak üzere 141 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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