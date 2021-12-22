22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi: 141 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi: 141 köy yolu ulaşıma kapandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
ABONE OL
Karabük’te hayatı olumsuz etkiledi: 141 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi’nin yaptığı açıklamada köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

2 gündür etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı sebebiyle 141 köy yolunun bin 265 kilometresinin ulaşıma kapandığı bildirildi.

141 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 12, Eflani ilçesinde 50, Eskipazar ilçesinde 14, Ovacık ilçesinde 20, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 28 olmak üzere 141 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Açıklamada, 14 greyder, 3 beko-loder 6 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA