Yılbaşında o yollar kapanıyor! Valilikten son dakika duyurusu! Yılbaşında hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar...

İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı; Bestekar, Tunalı Hilmi ile J. F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.