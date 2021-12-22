Bartın’da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı
Pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken yüksek rakımlı bölgelerde ise 78 santimetreye yükseldi.
Kar kalınlığı 78 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kentte 23.12.2021 Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...
- 23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...
- Sinop ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Sinop'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Bedelli askerlik yerleri 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti parası değişti mi, ne kadar? Sevk tarihi...
- İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! 2022'de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar
- İstanbul kar yağışı son dakika! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM son açıklamalar...
- MEB açıklamaları: Yılbaşında okullar tatil mi? 30-31 Aralık Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı?
- Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Fatih Karagümrük FB maçı hangi kanalda?
- Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac içeriğinde neler var? Yerli aşı Turkovac nedir?
- İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- 22 Aralık Kuraklık desteği yattı mı? Çiftçiye kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan açıkladı