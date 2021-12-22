Manisa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
Manisa merkezli 4 ilde polisin, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 ve 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.W.J.L., M.H.A., M.A.M.M., F.A.B.B., S.M.A.A., A.A., A.M.Z., A.T. gözaltına alındı. Yine aynı ülke vatandaşı olan diğer şüpheli D.D.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından, aynı tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik de operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda PKK içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Z.A., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.
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