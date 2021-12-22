Son dakika: Zonguldak'ta ölü inek sahile vurdu
Son dakika haberleri... Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Plajlar mevkiinde deniz kıyısına telef olan bir inek cesedi vurdu. Yurt dışından ithal edildiği belirlenen hayvanın gemide telef olup atılmış ya da fırtınada geminin sallanmasıyla düşmüş olabileceği belirtildi.
Ereğli ilçesine bağlı Belediye Plajlar mevkiinde, kıyıya inek ölüsü vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.
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