Son dakika: Zonguldak’ta ölü inek sahile vurdu

Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali düşünülen inek, Ereğli Belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırım çalışmaları başlanacağı bildirildi.

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