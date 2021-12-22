Beyoğlu’nda 7 katlı binanın bodrumunda yangın felaketi: 3’ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı

MAHSUR KALANLARLARDAN 3'Ü ÇOCUK

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binada 3'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.