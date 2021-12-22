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Beyoğlu’nda 7 katlı binanın bodrumunda yangın felaketi: 3'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Beyoğlu’nda 7 katlı binanın bodrumunda yangın felaketi: 3’ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda yedi katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangın binada korku dolu anlar yaşattı. Alevler arasında mahsur kalan 3'ü çocuk toplamda 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 05.30 sularında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahalllesi Pir Hüsamettin Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında çıktı.

MAHSUR KALANLARLARDAN 3'Ü ÇOCUK

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binada 3'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"EŞİM KAYNANAM VE KAYINPEDERİM İÇERDE"

Yangında çocuklarıyla birlikte mahsur kalan Büşra Ağırman; "Biz uyandık içerisi duman dolmuştu. Hemen çocukları uyandırdık, giyindirdik. Eşim itfaiyeyi aradı. Geldiler bizi kurtardılar. Eşim, kaynanam ve kayınpederim içerde. İlk önce çocukları alıyorlardı. Ondan sonra diğerlerini alacaklarmış. Çocukların durumu iyi çok şükür ama hava soğuk" dedi

Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

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