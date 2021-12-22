İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi! 22 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 6 derece düşecek. Dün akşam saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı bugün devam edecek mi? Vatandaşlar İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR 6 DERECE AZALACAK
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve dolayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, -3°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
- Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?
- Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?
- Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?
- KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?
- Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...
- 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?
- Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
- 17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...
- 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...