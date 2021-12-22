İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! 22 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı