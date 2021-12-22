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Samsun'da hayrete düşüren olay! 16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Samsun’da hayrete düşüren olay! 16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çoocuğun adresinde oldukça fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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