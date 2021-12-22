110 kiloydu! Tüp mide ameliyatıyla 33 kilo verdi: Bambaşka biri oldu
İzmir'de ikamet eden ve evine girebilmek için her gün onlarca basamak çıkmak zorunda kalan 110 kilo öğretmen Ruhsar Tümay Gürz, o basamakları çıkarken kalbinin sıkıştığını fark ettiğinde oğlunu düşündü ve bu gidişata bitirmeye arar verdi. Tüp mide ameliyatı ile yalnızca 4 ayda 33 kilo veren Gürz, aniden yepyeni bir görüntüye sahip oldu.
İzmir'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan 1 çocuk annesi Ruhsar Tümay Gürz'ün başı, hayatının birçok döneminde kilolarıyla başı dertteydi. Salgın sebebiyle evde kaldığı dönemde de 110 kiloya kadar çıktı. Kilo vermek için diyet ve spor yapan Gürz, bir türlü kilo veremedi.
KALBİ SIKIŞINCA FARK ETTİ
Fiziksel görüntüsünden duyduğu rahatsızlığa bir de sağlık problemleri eklenen genç kadının 'artık yeter' dediği nokta ise asansör olmadığı için evine merdivenlerden yürüyerek çıkarken yaşadığı yorgunluk ve kalbinde hissettiği sıkışma oldu.
"ÇÜNKÜ ÇOK SEVDİĞİM BİR OĞLUM VARDI"
Kilolu olduğu dönemde her ne yaparsa yapsın çok çabuk yorulduğunu anlatan Gürz, "Sürekli tatlı yeme isteği duyuyordum. Yedikçe kilo alıyordum. Kilo aldıkça da stresli hissediyordum. Bir oğlum var. Evde ona yetişmeye çalışmak ve okulda öğretmenlik yapmak beni çok yoruyordu. Yoruldukça daha fazla uyuyordum. Tam bir kısır döngüye girmiştim. Asansör olmadığından evime merdivenlerden çıkarken kalbimin sıkışmaya başladığını hissettiğimde ise bu gidişata son vermek gerektiğini anladım çünkü çok sevdiğim bir oğlum vardı, onu düşündüm. Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim" dedi.
"4 AY GEÇTİ VE 33 KİLO VERDİM"
Tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatı olan Gürz, "Ameliyattan sonra ağrı yaşamadım. Sonrasında uymam gereken kurallar olduğunu biliyordum. Yediklerime çok dikkat ettim, yürüyüşlerimi aksatmadım. Gün geçtikçe küçüldüğümü hissettim. Artık giyemediğim giysileri giyebiliyorum. Merdiven çıkarken herkes kadar yoruluyorum, kalbim sıkışmıyor. Aradan 4 ay geçti ve 33 kilo verdim. Aynaya baktığımda diğer yarımın gittiğini hissediyorum bu beni çok mutlu ediyor. Artık yorulmuyorum, daha dinç uyanıyorum. Uykum düzene girdi. Beni en çok mutlu eden ise oğluma ve öğrencilerime yorulmadan vakit ayırabilmek. Oğlumla bisiklete binmek ise çok keyifli. Şimdiki hedefim ise 65 kiloya düşmek. Emin adımlarla hedefime ilerliyorum" ifadelerini kullandı.
"MİDESİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI ALDIK"
Operasyonu gerçekleştiren doktor "Hastamız bize başvurduğunda yapılan kontrollerde vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olduğunu gördük. Gerçekleştirdiğimiz sleeve gastrektomi ameliyatı ile midesinin önemli bir kısmını aldık. Şu an aradan 4 ay geçti, hastamız 33 kilo verdi ve vermeye de devam edecek" dedi. Tüp mide ameliyatının insan anatomisine saygılı bir ameliyat olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erol, "Organların fonksiyonlarına herhangi bir zarar vermiyor.
Hasta da uyum sağladığı sürece başarılı sonuçlar alıyoruz. Obezite başlı başına bir hastalık aslında ancak şeker, tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları ve uyku apnesi gibi bir çok hastalığın da sebebi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra 2. sırada. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi ise cerrahi. Bu nedenle hastalarımıza öneriyoruz" diye konuştu.
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