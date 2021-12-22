110 kiloydu! Tüp mide ameliyatıyla 33 kilo verdi: Bambaşka biri oldu

"MİDESİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI ALDIK"

Operasyonu gerçekleştiren doktor "Hastamız bize başvurduğunda yapılan kontrollerde vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olduğunu gördük. Gerçekleştirdiğimiz sleeve gastrektomi ameliyatı ile midesinin önemli bir kısmını aldık. Şu an aradan 4 ay geçti, hastamız 33 kilo verdi ve vermeye de devam edecek" dedi. Tüp mide ameliyatının insan anatomisine saygılı bir ameliyat olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erol, "Organların fonksiyonlarına herhangi bir zarar vermiyor.

Hasta da uyum sağladığı sürece başarılı sonuçlar alıyoruz. Obezite başlı başına bir hastalık aslında ancak şeker, tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları ve uyku apnesi gibi bir çok hastalığın da sebebi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra 2. sırada. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi ise cerrahi. Bu nedenle hastalarımıza öneriyoruz" diye konuştu.