Sahte içki, uyuşturucu, kumar ve fuhuş operasyonu! Gizli tanık deşifre etti şebeke çökertildi

KURYE ARACILIĞIYLA PARA ALIŞVERİŞİ

Polis memurlarının olası operasyonda yakalanmamak için bölgeyi bilen ve tanıyan bir kurye tuttukları, kurye ile sosyal platformlar aracılığıyla haberleştikleri ve kuryenin topladığı parayı kendilerine getirdikleri için belirli bir miktarda para ödedikleri yine gizli tanığın ifadeleriyle deşifre oldu. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Abdullah A., isimli Aksaray'da çalışan şahsın mekanlardan para toplamaya çıktığı günün sonunda polis memuru E.Ç., ile buluştuğu ve önceki görüşmesinde, 'Ağabey para tamam, selam söylüyorlar Allah'a emanet ol' şeklinde konuşmaları dinlemeye yakalandı. Emniyetin fotoğraflama yaparak rüşvet çarkı içerisindeki polis memurları ve kuryeleri tespit etmesi ardından bir polis memurunun bölgede Hataylı A., olarak nam saldığı belirlendi. Operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri, 4'ü polis, 21 kişi yakalandı.