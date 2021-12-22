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Çok sayıda ile zirai don uyarısı! Bu geceden itibaren etkili olacak...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Çok sayıda ile zirai don uyarısı! Bu geceden itibaren etkili olacak...

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu geceden itibaren çok sayıda ilde hafif ve orta şiddette zirai don uyarısı görüleceği belirtildi. Açıklamada olası olumsuz durumlar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylar...

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