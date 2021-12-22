Osmaniye’de "Başımıza taş yağacak" deyimini yaşadılar

"BU MADDENİN LABORATUVAR ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR"

Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, "Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor. Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir" şeklinde konuştu.