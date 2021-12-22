Osmaniye’de "Başımıza taş yağacak" deyimini yaşadılar
Osmaniye Kadirli’de yağmur sırasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evin çatışında yakalanan bir kadın "Korktum merdivenlere zor kaçtım" diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli' ilçesinde 3 gün devam eden yağmurun akabinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde gökten siyah renkli yumurta büyüklüğünde taş yağdı.
"KORKTUM MERDİVENLERE ZOR KAÇTIM"
Taş yağmuruna evinin damında güvercinlere yem verirken yakalanan Zahide Dalkıran "Öğlen vaktiydi evin damında beslediğim güvercinlere yem vermek için dama çıktım. O esnada yumurta büyüklüğünde siyah renkli bir şey düşmeye başladı. Merdivenlerin oraya geçtim. Bu siyah taşlar yere düşünce dağılıyordu. Korktum. Bir süre sonra durdu. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum" dedi.
"BU MADDENİN LABORATUVAR ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR"
Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, "Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor. Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir" şeklinde konuştu.
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