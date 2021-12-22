Kayıp çiftçinin cansız bedeni bulundu! 7 kilometre yürüyüp soğuktan donarak ölmüş





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayıp şahsın evli, iki çocuk babası olduğu, yapılan arama çalışmaları sonucu dün gece Mahmudiye ilçe kırsalında ölü olarak bulunmuştur. Şahsın tarlasına gitmek için evinden ayrıldığı, traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği ancak bir süre sonra ilk belirlemelere göre soğuktan donarak öldüğü, otopsi ve ileri tetkik için incelemelerin devam ettiği, ölüm sebebinin histolojik ve toksikolojik çalışmalarla tespitine çalışıldığı, araştırmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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