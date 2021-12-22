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Karadeniz'de hortum paniği! 5 dakika boyunca...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Karadeniz’de hortum paniği! 5 dakika boyunca...

Son dakika haberi... Giresun'un Görele ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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