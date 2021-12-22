Ayşe Nazlı’nın cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunmuştu! Katili için istenen ceza belli oldu

DURUŞMAYA SEGBİS'LE KATILDI



Davanın 2'nci duruşması bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık İmal duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Savcılık makamı, dosya için esas hakkında mütalaanın hazır olduğunu söyledi. Savcı, tutuklu sanık İmal'ın' nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis ve toplam 22,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmayı 1 Şubat 2022 tarihine erteledi.

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