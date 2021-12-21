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Zeytinburnu’nda suçüstü yakalanan hırsızlara meydan dayağı: O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Zeytinburnu’nda suçüstü yakalanan hırsızlara meydan dayağı: O anlar kamerada

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, iki hırsız dört daireyi soydu. Hırsızlık yaptıktan sonra yanındaki binaya girerken yakalanan zanlılar, mahalleli tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.



Olay, geçen gün saat 10.30 sularında, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde yaşandı.

4 DAİREYE SIRAYLA GİRDİLER

İddiaya göre hırsızlık şüphelisi iki kişi, binanın 4 dairesine teker teker girerek bir miktar para, cep telefonu ve kıyafet çaldı.

BAŞKA BİR BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Binadan çıktıktan sonra yakındaki başka bir binaya girmeye çalışan hırsızlar, çevredekiler tarafından yakalandı.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİLER

Cadde üzerindeki esnaf ile vatandaşlar yakaladıkları hırsızları darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

HIRSIZLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Darp edilen hırsızlar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hırsızlar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Hırsızların darp edildiği anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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