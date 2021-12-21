Zeytinburnu’nda suçüstü yakalanan hırsızlara meydan dayağı: O anlar kamerada
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, iki hırsız dört daireyi soydu. Hırsızlık yaptıktan sonra yanındaki binaya girerken yakalanan zanlılar, mahalleli tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen gün saat 10.30 sularında, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde yaşandı.
4 DAİREYE SIRAYLA GİRDİLER
İddiaya göre hırsızlık şüphelisi iki kişi, binanın 4 dairesine teker teker girerek bir miktar para, cep telefonu ve kıyafet çaldı.
BAŞKA BİR BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Binadan çıktıktan sonra yakındaki başka bir binaya girmeye çalışan hırsızlar, çevredekiler tarafından yakalandı.
MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİLER
Cadde üzerindeki esnaf ile vatandaşlar yakaladıkları hırsızları darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
HIRSIZLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Darp edilen hırsızlar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hırsızlar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
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