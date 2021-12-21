Komşusunu yakıp gasbetti! Kreş öğretmeni için istenen ceza belli oldu
Bağcılar’da altın bilezikleri çalmak için komşusunu önce boğmaya çalışıp sonra ise kimyasal dökerek yaktığı iddia edilen kreş öğretmeni Gözde A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede kreş öğretmeninin ayrı ayrı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.
Kan donduran olay Nisan ayında Bağcılar'da yaşanmıştı. Kreş öğretmeni Gözde A, komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Coşar'ı (71) evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp etmişti. Yaşlı kadını gasp eden kişi, olayın ardından yanıklar içindeki kadını bırakıp kayıplara karışmıştı. Yakılan kadın, tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Komşusunu yakan kadın hakkında ise iddianame hazırlandı.
"ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI, SONRA YAKTI"
Savcılıkça alınan ifadelere göre Gülcemal Coşar olayın ardından kızını arayarak "Beni yaktılar kızım, Gözde beni yaktı, hemen polisi arayın" dedi. Maktulün kızı durumu hemen eve daha yakın olan erkek kardeşine bildirdi. Maktulün oğlu İbrahim Coşar ise eve geldiğinde ise kan dondurucu manzarayla karşılaştı. İbrahim Coşar "Anne sana ne oldu, bunu sana kim, neden yaptı?" diye sorulduğunda maktülün "Beni Gözde yaktı. Bilezikleri aldı. Önce tülbentle boğmaya çalıştı sonrada yaktı" diye feryat ettiği bilgisine ulaşıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Gülcemal Coşar İle Gözde A.'nın komşu oldukları ve Gözde A.'nın fatura götürme bahanesiyle maktulün evine girdiği belirtildi. İddianamede Gözde A.'nın komşusunu önce tülbentle boğmaya çalıştığı ardından ise üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, olayın ardından yanan kadını bırakıp kaçtığı ve bilezikleri yağmaladığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Gözde A.'nın "Yanıcı madde kullanarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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