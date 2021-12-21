Van'a mevsimin ilk karı yağdı
Van merkeze yağan mevsimin ilk karı, sabah erken saatlerden itibaren okula giden çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kar yağışına sevinen çocuklar, okullarının bahçesinde kar topu oynadı.
Van'da etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Geçen yıl aralık ayının ilk haftasında ilk karın düştüğü kent merkezine bu yıl geç kar yağdı.
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