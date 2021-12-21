21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kış gündönümü ve en uzun gece ayrıntıları merak ediliyor. Gündönünü senede iki kez gerçekleşiyor. Kış gündönümü olan 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. İşte, 21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Gündönümü...

KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.