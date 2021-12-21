21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Gündönümü...
21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Aralık en uzun gece ile ilgili detaylar gündemde araştırılmaya başlandı. Kış gündönümünde yaşanacaklar ve geldiği gün ise merak konusu. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. İşte, 21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Gündönümü...
21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kış gündönümü ve en uzun gece ayrıntıları merak ediliyor. Gündönünü senede iki kez gerçekleşiyor. Kış gündönümü olan 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. İşte, 21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Gündönümü...
KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?
Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.
Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.
EN UZUN GECE (21 ARALIK) KAÇ SAAT SÜRECEK?
21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık Pazartesi 2021'de en uzun geceyi yaşayacağız.
21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?
21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?
Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.
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