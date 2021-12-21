Tekirdağ’da forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Olay, saat 13.00 sularında Tekirdağ Saray Beyazköy Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında yaşandı.

FORKLİFTİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Asiye Önal (52) fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Kazayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan işçi, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Asiye Önal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.