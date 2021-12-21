Silahı Haliç'te bulundu! Instagram cinayetinin katil zanlısı yakalandı
İstanbul Bayrampaşa'da sevgilisinin Instagram hesabından başka bir erkeğin ismini arattığını fark eden Yasin Semih Demirok, gece vakti konuşmak için yanına gittiği Azerbaycan uyruklu Nabi M. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınan Nabi M. ve kendisine yardım ettiği belirlenen 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetten sonra Haliç'e attığı silah ise ekiplerce denizden çıkarılarak muhafaza altına alındı.
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi yaşanan olayda iddiaya göre Yasin Semih Demirok, kız arkadaşının Instagram hesabından saçını yaptırmaya gittiği kuaförde çalışan Nabi M.nin ismini arattığını fark etti. Kıskançlık krizine giren Demirok, Nabi M.'ye sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Kız meselesiyle ilgili kendisine konum atan kişiyle Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluşan Demirok, kısa süre sonra şüpheli Nabi M. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
3 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Cinayetin ardından inceleme başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, izini sürdüğü katil zanlı Nabi M. ve kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. birlikte gözaltına alındı.
SİLAHI DENİZE ATMIŞ
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında cinayette kullanılan silahı Eyüpsultan Sahili'nde denize attığı ortaya çıktı. Silahın denize atıldığı noktada çalışma yapan ekipler, bahse konu silahı denizden çıkararak muhafaza altına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan Nabi M. ile M.E.S, E.A. ve E.B. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak?
- Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda?
- İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…
- Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?
- MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…
- Market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros...
- Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!