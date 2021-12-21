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Silahı Haliç'te bulundu! Instagram cinayetinin katil zanlısı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Silahı Haliç’te bulundu! Instagram cinayetinin katil zanlısı yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da sevgilisinin Instagram hesabından başka bir erkeğin ismini arattığını fark eden Yasin Semih Demirok, gece vakti konuşmak için yanına gittiği Azerbaycan uyruklu Nabi M. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınan Nabi M. ve kendisine yardım ettiği belirlenen 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetten sonra Haliç'e attığı silah ise ekiplerce denizden çıkarılarak muhafaza altına alındı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi yaşanan olayda iddiaya göre Yasin Semih Demirok, kız arkadaşının Instagram hesabından saçını yaptırmaya gittiği kuaförde çalışan Nabi M.nin ismini arattığını fark etti. Kıskançlık krizine giren Demirok, Nabi M.'ye sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Kız meselesiyle ilgili kendisine konum atan kişiyle Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluşan Demirok, kısa süre sonra şüpheli Nabi M. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

3 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Cinayetin ardından inceleme başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, izini sürdüğü katil zanlı Nabi M. ve kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. birlikte gözaltına alındı.

SİLAHI DENİZE ATMIŞ

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında cinayette kullanılan silahı Eyüpsultan Sahili'nde denize attığı ortaya çıktı. Silahın denize atıldığı noktada çalışma yapan ekipler, bahse konu silahı denizden çıkararak muhafaza altına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Nabi M. ile M.E.S, E.A. ve E.B. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kız arkadaşım seni aramış cinayeti KIZ ARKADAŞIM SENİ ARAMIŞ CİNAYETİ

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