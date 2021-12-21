Silahı Haliç’te bulundu! Instagram cinayetinin katil zanlısı yakalandı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi yaşanan olayda iddiaya göre Yasin Semih Demirok, kız arkadaşının Instagram hesabından saçını yaptırmaya gittiği kuaförde çalışan Nabi M.nin ismini arattığını fark etti. Kıskançlık krizine giren Demirok, Nabi M.'ye sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Kız meselesiyle ilgili kendisine konum atan kişiyle Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluşan Demirok, kısa süre sonra şüpheli Nabi M. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.