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Kocaeli'de ele geçirildi! Tam 6 milyon 620 bin adet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Kocaeli’de ele geçirildi! Tam 6 milyon 620 bin adet

Son dakika haberleri... Kocaeli'de bir TIR'da, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.

Aramada, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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