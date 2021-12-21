Sapık doktor Türkiye’nin gündemine oturdu! Sedyede cinsel saldırı

REZALET İÇ ÇAMAŞIRIYLA ORTAYA DÖKÜLDÜ

Doktor ise ilk ifadesinde, müvekkilim kendisine karşı bir girişimde bulunduğunu söylüyor. Biz de doktorun o gün giydiği kıyafetler üzerinde inceleme yapılmasını talep ettik. Maalesef yapılan incelemenin ardından doktorun iç çamaşırında müvekkilime ait dokular bulunuyor.

Doktor hakkında iddianame hazırlandı ancak biz iddianameye katılmıyoruz. İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak biz anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip gitmediğini bilmiyoruz. Teşebbüs aşaması iddiasını kabul etmiyoruz.