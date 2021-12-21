Sapık doktor Türkiye’nin gündemine oturdu! Sedyede cinsel saldırı
Son dakika! Türkiye'nin gündemine oturan mide bulandırıcı olay Mersin'de yaşandı. İddialara göre; doktor T.H., 23 yaşındaki hastası H.T'ye cinsel tacizde bulundu. Genç kızın avukatı da "Anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip, gitmediğini bilmiyoruz" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
SEDYEDE YÜZÜSTÜ YATARKEN…
H.T., bir gün sonra bu defa pansuman için hastaneye gitti. Doktor T.H.'nin odasına giren H.T., muayene için sedyeye yüzüstü uzandı. Ancak H.T.'nin iddiasına göre, doktor T.H. kendisine cinsel saldırıda bulundu.
EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ
Genç kadının şikayet üzerine gözaltına alınıp ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelenmek üzere alındı.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnceleme sonunda Dr. TH.'nin iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA'ya rastlandı. T.H. hakkında Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YARGILANMASI BAŞLAYACAK
İddianamede, "Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamından; doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfusu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi. Doktorun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
TACİZ İÇİN ZAMAN KOLLAMIŞ
H.T.'nin avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını kaydetti. Vural, "Müvekkilim aylarca bu olayı kimseyle paylaşamamış. Hala psikolojik tedavi görmekte. Müvekkilim muayene için gittiğinde doktor 3 defa odadan çıkartıp geri alıyor. Doktor eylemi gerçekleştirmek için uygun zamanı kollamış. Müvekkilim sedyeye yüzüstü uzanınca lokal anestezi uyguluyor. Bu nedenle müvekkilim ilk başta bir şey anlamıyor ancak doktorun pantolonunu indirme kaldırma sesinden olayın farkına varıyor. Bunun üzerine müvekkilim şikayetçi oluyor.
REZALET İÇ ÇAMAŞIRIYLA ORTAYA DÖKÜLDÜ
Doktor ise ilk ifadesinde, müvekkilim kendisine karşı bir girişimde bulunduğunu söylüyor. Biz de doktorun o gün giydiği kıyafetler üzerinde inceleme yapılmasını talep ettik. Maalesef yapılan incelemenin ardından doktorun iç çamaşırında müvekkilime ait dokular bulunuyor.
Doktor hakkında iddianame hazırlandı ancak biz iddianameye katılmıyoruz. İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak biz anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip gitmediğini bilmiyoruz. Teşebbüs aşaması iddiasını kabul etmiyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu kim?
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak?
- Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda?
- İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…
- Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?
- MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…
- Market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros...