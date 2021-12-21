Elazığ’da çocuğa çarpmak istemeyen sürücü önce bir araca ardından direğe çarptı: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Elazığ’da bir şoför yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Aracıyla önce başka bir otomobile, ardından da parktaki direğe çaptı. Aracın asılı kaldığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında yaşandı.
KONTROLÜ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre 23 ABP 731 plakalı araç şoförü, yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Hakimiyetini kaybeden otomobil, önce 23 KRY 13 plakalı araca ardından çocuk parkının içinde bulunan ışıklandırma direğine çarparak durabildi.
1'İ ÇOCUK 3 YARALI
Otomobilin askıda asılı kaldığı kazada, 1' i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…
- Market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros...
- Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!
- Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar
- Kredi faiz oranları 21 Aralık Salı! Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi…
- Öğrenciler ne kadar alacak? 2022 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite bursu ne kadar?
- Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?
- En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?
- 21 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?