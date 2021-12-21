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Elazığ’da çocuğa çarpmak istemeyen sürücü önce bir araca ardından direğe çarptı: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Elazığ’da çocuğa çarpmak istemeyen sürücü önce bir araca ardından direğe çarptı: Yaralılar var

Elazığ’da bir şoför yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Aracıyla önce başka bir otomobile, ardından da parktaki direğe çaptı. Aracın asılı kaldığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında yaşandı.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre 23 ABP 731 plakalı araç şoförü, yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Hakimiyetini kaybeden otomobil, önce 23 KRY 13 plakalı araca ardından çocuk parkının içinde bulunan ışıklandırma direğine çarparak durabildi.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI

Otomobilin askıda asılı kaldığı kazada, 1' i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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