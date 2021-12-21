Kumru beyaza büründü | Ordu'da kar yağışı etkili oldu
YAŞAM İHA
Ordu’nun Kumru ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık bir saatte çevreyi beyaza bürüdü.
Ordu'nun yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Kar yağışı sonrası Kumru ilçesinde de kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.
Kar yağışının devam ettiği ilçede belediye ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, Ordu'da gece saatlerinde kar yağışının beklenceği tahmin ediliyor.
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