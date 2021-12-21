Nevin Yıldırım "tecavüz etti" diyerek başını kesmişti! Davada flaş gelişme
Türkiye'nin yıllarca konuştuğu Nevin Yıldırım'ın işlediği cinayet hakkındaki soruşturmada flaş gelişmeler yaşandı. Nevin Yıldırım, Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek "İşte namusumla oynayanın kellesi" diyerek köy meydanına atmıştı. Davada Nurettin Gider'in Nevin Yıldırım'ın tecavüzcüsü olmadığı yasak aşkı olduğu iddia edildi.
Isparta'da yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek, "İşte namusumla oynayanın kellesi" diyerek köy meydanına atmıştı. Davada çarpıcı gelişmeler yaşandı ve ele geçirilen bilgi-belgeler günlerce serbest bırakılması için sloganlar atılan Nevin Yıldırım'ın tecavüze uğramadığını, bir yasak aşk olduğunu ortaya koydu.
Yargılama sırasında, öldürülen Gider ve sanık Yıldırım arasında yasak aşk ilişkisi yaşandığı, sanık Yıldırım'ın, öldürdüğü Gider'in çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı kadının müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili karara yapılan itirazlar sonrasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu(na taşınan dosyayla ilgili kurul son kararı verdi.
NEVİN YILDIRIM VE ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ ARASINDA YASAK AŞK OLDUĞU BELİRLENDİ
Sabah'ın haberine göre müebbet hapis cezası kararını onayan kurul, Nevin ile öldürülen Nurettin arasında 3 yıla yayılan 114 saat 47 dakika 33 saniyelik konuşma sürelerinin bulunduğunu, "Seni seviyorum, canım" gibi sevgi içeren mesajlarında bulunduğuna yer verdi. Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra Gider'in başını keserek köy meydanına attı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Nevin Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay günü, Gider'den 6 aylık hamile olan sanık Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım, 2015'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI VERDİ
Yıldırım hakkında verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, suçun işleniş şekli ile tanık beyanları dikkate alındığında eylemin tek kişi tarafından işlenmediği düşünüldüğünden sanığın suç ortaklarının tespiti için suç duyurusunda bulundu. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararında belirtilen araştırma yapıldıktan sonra 2018'de sanık Yıldırım'ın "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanık lehine asgari oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiği görüşüyle karar itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı.
Foto: Nevin Yıldırım'ın istemediği çocuğu
2010 YILINDA YAKINLAŞTILAR
Kurulun verdiği kararının gerekçesine ve son dakika detaylarına ulaşıldı. Öldürülen Nurettin Gider ile sanık Nevin Yıldırım ile 2010 yılında gittikleri Polatlı'da yakınlaşmaya başladıkları, Yıldırım'ın, öldürdüğü Nurettin Gider'in çayını, yemeğini hazırladığı, elbiselerini yıkadığı, yatağını yaptığı, sık sık gülüşüp şakalaştıkları, Gider'in Yıldırım'a öpücük gönderdiği ve Yıldırım'ın da aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.
NURETTİN'İN EŞİ ÖPÜŞÜRKEN YAKALAMIŞ
Nurettin'in öldürülmeden bir buçuk ay önce bir arkadaşıyla alkol aldığı sırada, Nevin ile pancar tarlasında öpüştüklerini, pancardan geldikten sonra da Yıldırım'ın eşi evde bulunmadığı bir gün kendisini evine çağırdığını ve cinsel ilişkiye girdiklerini anlattığı belirtildi. Öldürülen Gider'in, 2010 yılının yaz sonlarına doğru pamuk toplamada çalıştırılmak üzere bir grup işçiyi Antalya'ya götürdüğü, işçilerin akşamları bir evin alt katında hep beraber kaldıkları anlatılan kararda, bir sabah Nurettin'in eşi Keziban'ın işçilerin banyo yapmak için kullandığı bölüme Nurettin'i çağırmaya gittiğinde, Nurettin'i yarı çıplak bir halde sanık Nevin Yıldırım ile öpüşürken gördüğüne yer verildi.
"BİRBİRİNİZDEN UZAK DURUN İKİNİZİNDE ÇOCUKLARI VAR"
Kararda, tüm uyarılara rağmen Yıldırım ve öldürülen Gider'in birlikteliklerini sürdürdüğü belirtilerek, Keziban'ın eşi Nurettin'e, "Beni istemiyorsan boşanırım. Sana istediğin kızı bulman için yardımcı olurum. Ancak bu kardeşimin gelini, bununla olmaz, bundan uzak dur. İkinizin de çocukları var" dediği, Nurettin'in de, "Bitirmeye çalışacağım" diye karşılık verdiğine değinildi.
2012'de Keziban'ın, eşi Nurettin'in cep telefonunu alarak incelediği sırada, rehberde, "Mavilim" ismiyle kayıtlı bir kişiyle Nurettin'in sık sık görüştüğünün, telefonda sanık Yıldırım'ın çok sayıda fotoğrafının olduğunu gördüğü anlatıldı. Gider ve Yıldırım'ın, 5-6 günde bir haberleşerek buluştuğu ve cinsel ilişkiye girdiği belirtilen kararda, sanık Yıldırım'ın Şubat ayında ilişkiye girdikleri sırada hamile kaldığından bahsedildi.
KOCASINA "ÇOCUK SENDEN DEĞİL" MESAJI GÖNDERMİŞ
Karnındaki çocuğun 5 aylık olduğunu eşi İsmail'e söyleyen sanık Nevin Yıldırım'ın eşine gönderdiği mesajda "Çocuk tam 5 aylık oldu. Sen gideli kaç ay oldu hesapla. Ben sana demedim mi çocuk senden değil diye, sen 'benim' dedin. Sen korunmuyor muydun?" dediği belirtildi.
TELEFON KONUŞMASI SONRASI BAŞINI GÖVDESİNDEN AYIRDI
Bunun ardından telefonla sanık Nevin'i arayan Nurettin'in, sanıkla yaklaşık 15 dakika boyunca telefonda konuştuğu belirtilen kararda, öldürülen Nurettin'in birkaç aydır yanında taşıdığı tabancayı yanına alarak Nevin'in evinin yakınında bulunan açıklık alana geldiği kaydedildi.
Nurettin'in sanığın evinin damına çıktığı vurgulanan kararda, sanık Nevin'in evde bulunan bıçak ve av tüfeğini alarak Nurettin'e yaklaşık 6 metre mesafeden nişan alarak iki el ateş ettiği, yere düşen Gider'in sürünerek kaçmaya çalışması üzerine ise, sanığın tekrardan 3 el ateş ettiği, bu atışların ikisinin kasık birinin de Nurettin'in başına isabet ettiği anlatıldı. Sanık Nevin'in, av tüfeğinden çıkan mermilerle Nurettin'in yaşamını yitirmesi sonrasında çıkardığı bıçakla maktulün başını gövdesinden ayırdı ve elindeki bıçağı Nurettin'in göğsüne sapladığı belirtildi.
114 SAATLİK TELEFON GÖRÜŞMESİ
Kararda, sanık Yıldırım'ın Gider'in başını eline alıp av tüfeğini omzuna astıktan sonra köy meydanında bulunan kahvenin önüne gittiği, öldürülen Nurettin Gider'in başını köy meydanına atarak, "İşte namusumla oynayanın kellesi, benim arkamdan konuşmayın" diyerek eve döndüğünden bahsedildi.
Kurulun gerekçeli kararında, tanıkların anlatımları, sanığın gider tarafından çekilmiş maktulün güneş gözlüğünü takıp gülerken ki fotoğrafı, sanıkla maktul arasında 3 yıla yayılan telefon görüşmeleri, 2012'de gerçekleşen 114 saat 47 dakika 33 saniyelik toplam konuşma süresi, sanık ve öldürülen Gider arasındaki görüşme ve mesajlarda, "Seni seviyorum, canım" gibi sevgi içeren samimi sözlerin kullanıldığına ilişkin iletişim kayıtları ve buna ilişkin tanık beyanları, sanık Nevin Yıldırım'ın bu sözleri maktulden korktuğu için söylediği bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın Nurettin Gider'ın birkaç yıl boyu süren sistematik tecavüzüne uğradığı için Gider'i öldürdüğü yönündeki cezadan kurtulmaya yönelik soyut iddiadan ibaret savunmasına itibar edilemeyeceğine yer verildi.
Olayda, maktulden kaynaklanarak sanığa yönelen haksız bir fiilin bulunmadığının kaydedildiği kararda, sanığın rızaya dayalı olarak maktulle yaşadığı cinsel birlikteliğin, sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmasına yol açmayacağına değinildi.
MAHKEME HEYETİNE SAYGISIZCA DAVRANMIŞ
Ayrıca kararda, duruşma sırasında tanık olarak beyanları alınırken taşkınlık yapması ve birçok kez mahkeme heyetine karşı gülerek gayri ciddi bir tutum sergilemesi ve yargılamalar boyunca olumsuz hal ve tutum içinde bulunması sebebiyle sanık Yıldırım'a takdiri indirim hükmünün uygulanmaması kararında bir isabetsizlik bulunmadığı aktarıldı.
Bu gerekçeler ışığında kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı reddederek, yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?
- 21 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?
- 21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Gündönümü...
- TBB Başkanı Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Çakar nereli? İşte biyografisi...
- Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...
- EPDK son dakika açıkladı! Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...
- Altın fiyatları tepetaklak oldu! 20 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları
- Dolar neden düştü? 21 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan'dan 'kur' açıklaması
- KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?
- KYK burs ve kredileri zamlandı mı, ne kadar oldu? KYK 2022 ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
- Maaşlarda vergi düzenlemesi... Asgari ücret vergi düzenlemesi nedir, ne anlama geliyor? Asgari ücret vergi ne kadar?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi?