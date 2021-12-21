Nevin Yıldırım "tecavüz etti" diyerek başını kesmişti! Davada flaş gelişme

Isparta'da yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek, "İşte namusumla oynayanın kellesi" diyerek köy meydanına atmıştı. Davada çarpıcı gelişmeler yaşandı ve ele geçirilen bilgi-belgeler günlerce serbest bırakılması için sloganlar atılan Nevin Yıldırım'ın tecavüze uğramadığını, bir yasak aşk olduğunu ortaya koydu.

Yargılama sırasında, öldürülen Gider ve sanık Yıldırım arasında yasak aşk ilişkisi yaşandığı, sanık Yıldırım'ın, öldürdüğü Gider'in çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı kadının müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili karara yapılan itirazlar sonrasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu(na taşınan dosyayla ilgili kurul son kararı verdi.