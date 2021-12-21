Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı
Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Mersin'de bir binanın 11.katından düşen ve hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı. İzzet Altınmeşe yaptığı açıklamada "Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz" ifadelerini kullandı.
Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Mersin'de bir binanın 11.katından düşerek hayatını kaybeden oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'den İstanbul'a getirilen 43 yaşındaki Ali Murat Altınmeşe Göktürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba İzzet Altınmeşe, anne Müzeyyen Altınmeşe ve kardeşi Fırat Altınmeşe taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken yakınları zaman zaman ayakta durmakta zorluk çekti. Törene sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Altınmeşe'nin naaşı, Göktürk Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.
"GERÇEKTEN ŞU AN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"
Ali Murat Altınmeşe'nin babası İzzet Altınmeşe "Çok kullanırız ya sözün bittiği yerdeyim diye, gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan 1 gün önce görüştük" dedi.
"ELİMDE BÜYÜDÜ EVLADIM GİBİYDİ"
Müzisyen Selahattin Alpay, "Çok değerli Ağabeyim İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Murat'ı kaybettik. Acısı hepimizin acısı. Elimde büyüdü, evladım gibi severdim. Her şeyden önce bir beyefendiydi. Ailesine sabırlar diliyorum, dostlarına ve sanat dünyasına da sabırlar diliyorum" diye konuştu.
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