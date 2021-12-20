Çorum'da deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Çorum'un Bayat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Açıklamada depremin derinliğinin 7.08 kilometre olduğu belirtildi. Son depremler listesi...
Depremin derinliğinin 7.08 kilometre olarak ölçüldüğüne de açıklamada yer verildi.
İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
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