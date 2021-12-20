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Çorum'da deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Çorum’da deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2021

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Çorum'un Bayat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Açıklamada depremin derinliğinin 7.08 kilometre olduğu belirtildi. Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Çorum'da saat 20.49'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu belirtildi.

Depremin derinliğinin 7.08 kilometre olarak ölçüldüğüne de açıklamada yer verildi.

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