Tuzla'da korkunç olay! İstinat duvarı çöktü
Tuzla’da bir inşaatta çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden biri çöken duvarın altında kaldı.
Olay, Tuzla Orhanlı'da Organize Sanayi Serbest Bölgede bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
İnşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. İddiaya göre 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, çökme nedeniyle oluşan göçüğe düşerek istinat duvarının altında kaldı.
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