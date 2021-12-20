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Tuzla'da korkunç olay! İstinat duvarı çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Tuzla’da korkunç olay! İstinat duvarı çöktü

Tuzla’da bir inşaatta çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden biri çöken duvarın altında kaldı.

Olay, Tuzla Orhanlı'da Organize Sanayi Serbest Bölgede bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İnşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. İddiaya göre 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, çökme nedeniyle oluşan göçüğe düşerek istinat duvarının altında kaldı.

Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen yetkilileri bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarı altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalara başladı.

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