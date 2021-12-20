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Bitlis’te kar ve tipide 20 öğrenci mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Bitlis’te kar ve tipide 20 öğrenci mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis merkeze bağlı Konuksayar ve Kömüryakan köyleri arasında kar yağışı ve tipi sebebiyle 20 öğrenci mahsur kaldı. Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri öğrencileri kurtardı.

3 gündür şiddetini arttırarak yağan kar yağışı Bitlis'te hayatı olumuz olarak etkiliyor.

OKULA GİDERKEN MAHSUR KALDILAR

Okullarına giden öğrenciler, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, hemen bölgeye geldi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda öğrenciler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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