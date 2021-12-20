Son dakika: O illerde ve ilçelerde okullar kar nedeniyle tatil edildi (21 KASIM 2021 kar tatili olan il ve ilçeler...)

Konuyla ilgili Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.