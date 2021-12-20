Son dakika: O illerde ve ilçelerde okullar kar nedeniyle tatil edildi (21 KASIM 2021 kar tatili olan il ve ilçeler...)
SON DAKİKA: Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde kar etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Peş peşe açıklamalar valilik ve kaymakamlıklardan yapıldı. Peki, hangi il ve ilçelerde okullara ara verildi? Okullar kaç gün tatil edildi? İşte son dakika yaşam haberimizin detayları...
SON DAKİKA: Türkiye'de o illerde ve ilçelerde okullar yoğun kar sebebiyle tatil edildi. Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İmranlı ilçesinin ardından Zara, Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde de kısmı kar tatili haberleri geldi.
SİVAS'TA KAR TATİLİ
Sivas'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Ağırlıkta İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerine bağlı 234 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İmranlı ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Gürün ve Zara ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Merkez'e bağlı Beypınar köyü ve Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
BİTLİS'TE KAR TATİLİ
Bitlis'te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1,5 gün tatil edildi.
Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
MUŞ'TA KAR TATİLİ
Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.
KONYA'NIN 9 İLÇESİNDE KAR TATİLİ 1 GÜN UZATILDI
Konya'nın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, dünden beri Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.
Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Aralık 2021 Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi.
Konuyla ilgili Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME 'KAR TATİLİ' UZADI
Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildi.
Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı.
Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar yarın için tatil edildi.
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
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