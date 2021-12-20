25 yıl sonra bir ilk gerçekleşmişti! İkinci gemi de İzmir’e geldi

'TÜRKİYE İLE AFRİKA İLİŞKİLERİ İLERİ SEVİYEYE TAŞINIYOR'

Karşılıklı yapılan ilk seferler sonrası, ikinci yolculuğun da herhangi bir aksilik yaşanmadan gerçekleştirildiğini belirten Karanfil, Afrika'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerince sürekli dillendirildiğini anlatarak, Türkiye'nin bu kıtaya 'kardeşlik' ve 'kazan-kazan' prensibiyle yaklaştığını bildirdi. Karanfil, Afrikalı yetkililerin de Türkiye'nin kara kıtaya batılı ülkeler gibi çıkar amaçlı yaklaşmadığını söylediğini kaydederek, bu yıl karşılıklı ilişkilerin artırılması amacıyla önemli etkinlikler yapıldığını, son olarak 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle Türkiye ile Afrika ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşındığını vurguladı.