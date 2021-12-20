Kaçan kurbanlık koyunun peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Ankara'da tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra dere yatağının kenarında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp Eker ve dedesi bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardıkları sırada koyun dağlık alan kaçtı.
Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.
Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.
TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.
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