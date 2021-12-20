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Kendisini bürokrat olarak tanıtan şahıs kadınları 'evlilik vaadiyle' 2 milyon TL dolandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Kendisini bürokrat olarak tanıtan şahıs kadınları ’evlilik vaadiyle’ 2 milyon TL dolandırdı

Ankara’da kendisini büyükelçilikte görev alan İsrailli bir bürokrat olarak tanıtan Erkan G. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınları tuzağına düşürüp iki milyon TL dolandırdı. Dolandırıcıyı, rol gereği evini almak istediği avukatın dikkati yakalattı.

Ankara'da bir kadın avukatın dikkati, tuhaf bir dolandırıcılık olayını gün yüzüne çıkardı.

O SÖZLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Erkan G. adlı kişi, avukat Nuran Özdemir'in lüks villasını 6 milyon 900 lira karşılığında almak istedi. Erkan G., Özdemir'e İsrail vatandaşı ve büyükelçilikte görevli olduğunu, villayı ise yakında evleneceği kız arkadaşına alacağını söyledi. Avukat Özdemir, kendisine Fenerbahçe Kongre üyesi olduğunu, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri süren Erkan G.'nin ödeme planı konusundaki sözleri üzerine şüphelendi.

10 SENE CEZASI, 52 İLDE ARAMASI VAR

Avukat Özdemir, Erkan G.'yi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine Özdemir satıştan vazgeçtiğini bildirerek polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Erkan G.'nin dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile farklı şehirlerde 52 ayrı araması olduğu belirlendi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı tutuklandı.

GÜVEN KAZANIP EVLİLİK TEKLİFİ EDİYOR

Erkan G.'nin birçok kadını dolandırdığı da bu sayede ortaya çıktı. Erkan G.'nin sosyal medyadan tanıştığı kadınlara kendisini İsrailli bir bürokrat olarak tanıtıp adının 'Etham Salomon' olduğunu söylediği ve Lüks restoranlarda buluştuğu kadınlara güvenmelerini sağlayıp evlilik teklifinde bulunduğu belirlendi.

2 MİLYONLUK VURGUN

Teklifini kabul eden kadınlara ise lüks villa alacağını söyleyen Erkan G.'nin, tuzağına düşürdüğü kadınlarla birlikte ilanlarda gördüğü satılık yerlere müşteri olduğu, daha sonra ise "ödeme yaptım ancak bir miktar eksik kaldı, hesabıma gönder, ben sana sonra öderim" diyerek kadınlarda para aldığı kaydedildi. Erkan G.'nin evlilik vaadiyle kandırdığı kadınları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

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