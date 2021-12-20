Gizemli cinayette isyan ettiren karar! Ebru Aras bir kez daha öldü





"KIZIM BİR KEZ DAHA ÖLDÜ"

Ebru Aras'ın annesi Necla Öcüm ise kızının yeniden öldüğünü söyleyerek isyan etti. Acılı Anne; "Ben 24 yaşında kızımı toprağa verdim. 2 yaşında torunum annesiz kaldı. Bu acı bize çok büyük. Burada adil bir karar beklerken tahliye edildi. Kızımın onu vurduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Bu dediğini doğrulayan hiçbir rapor yok. Hukuka boynumuz kıldan ince ama burada bu insanın yeniden öğretmen olarak göreve iade edilmesi nasıl bir karardır. Bunu nasıl kabul edebilirler.

Ortada somut deliller var. Gelen polis ekibi silahı kızımın çok ters bir biçimde sağ elinin iki santim yanında buluyor. Bunlar delil değil mi? Mahkemede kavga edilmediği söyleniyor ama evin içinde her şey yerinen kalkmış. Savaş alanına dönmüş. Olaydan sonra ellerini yıkamış. Banyoyu yıkamış. Bunların hepsini itiraf etti. Tahliye olması suçsuz olduğunu kesinleştirmez. Mahkeme daha bitmemiş. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. Adalet istiyoruz" diye konuştu.



