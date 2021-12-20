20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de kar ve tipi mahsur bıraktı! Jandarmadan önemli uyarı

Bingöl'de kar ve tipi mahsur bıraktı! Jandarmadan önemli uyarı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021
ABONE OL
Bingöl’de kar ve tipi mahsur bıraktı! Jandarmadan önemli uyarı

Bingöl’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı minibüsler yolda mahsur kalırken, hazırlıksız yakalanan tırlarda yolda kaldı. Öte yandan jandarma ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sancak Beldesi'nde yolunda oluşan kar ve tipi nedeniyle minibüsler ve yolcular mahsur kaldı.



Birkaç saat içinde kendi imkanlarıyla kurtulan yolcular, yoluna devam etti. Yine kar yağışının etkili Bingöl-Erzurum Karayolu'nda hazırlıksız yakalanan bir tır yolda kaldı. Tırın yolda kaldığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA