Bingöl’de kar ve tipi mahsur bıraktı! Jandarmadan önemli uyarı





Birkaç saat içinde kendi imkanlarıyla kurtulan yolcular, yoluna devam etti. Yine kar yağışının etkili Bingöl-Erzurum Karayolu'nda hazırlıksız yakalanan bir tır yolda kaldı. Tırın yolda kaldığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Jandarma ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

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