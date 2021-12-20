Ayşe Mayda kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti!

Ayşe Mayda kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olarak bilinen Ayşe Mayda, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Ortodonti alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Mayda, 1945 yılına kadar Türkiye'de diş hekimliğinin ve ortodontinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştu.