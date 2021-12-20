Ayşe Mayda kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti!
Ayşe Mayda kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti olarak tanınan Ayşe Mayda hayatını kaybetti. İzmir’in en tanınmış diş hekimlerinden birisi olan Ayşe Mayda, tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi. Mayda özellikle ortodonti bölümünde yaptığı önemli çalışmalarla tanınıyordu.
Ayşe Mayda kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olarak bilinen Ayşe Mayda, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Ortodonti alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Mayda, 1945 yılına kadar Türkiye'de diş hekimliğinin ve ortodontinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştu.
AYŞE MAYDA KİMDİR?
Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Konak'ta Ravza-i İrfan İlkokulu'na başlayan Mayda, İzmir Amerikan Kız Koleji'nde eğitimini sürdürdü.
Mayda, 1937 yılında üniversite için İstanbul'a giderek, İstanbul Üniversitesi'nde Diş Tababeti Mektebi Bölümü'ne kaydını yaptırdı.
1945 yılına kadar Türkiye'de diş hekimliğinin ve ortodontinin gelişmesine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Alfred Kantorovicz'in asistanlığını yapan Mayda, özellikle ortodonti bölümünde önemli ve başarılı çalışmalarda bulundu.
9 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra Prof. Dr. Kantorovicz'in verdiği belgeyle İzmir'de diş hekimliğinin yanı sıra ortodonti alanında da çalışmaya başlayan Ayşe Mayda, 1983 yılına kadar diş hekimliği ve ortodonti alanında hizmet verdi.
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