Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü
Vücudunda hemoroid oluşan 42 yaşındaki Ebru B., yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak için birçok kez tedavi oldu. Hemoroidden bir türlü kurtulamayan genç kadın, yaptırdığı sülük tedavisi sonrası ölümden döndü.
Fatih'te zilinin üzerinde 'Sağlıkçı' yazan bir apartman dairesine Giden Ebru B. sözde sağlık merkezinde sülük tedavisi için işlem odasına alındı.
Hemoroid sorunundan kurtulmak isteyen kadına yapıştırılan sülük bir türlü tutunamadı.
Doktor olduğunu söyleyen görevli hemoroidi jiletle kesti. Ebru B.'ye pis kanın akıtılması için hemoroidin jiletle kesilmesinin zorunlu bir durum olduğu söylendi.
Doktor, kanamanın bir gün süreceğini söyleyerek seans ücretini aldı ve Ebru B.'yi evine gönderdi.
KANAMA DEVAM ETTİ
Esenler'deki evine gitmek üzere özel bir araca binen kadının kanaması arttı. Eve gittiğinde kendisinden geçen kadın, banyoya girmek istediği sırada bilincini kaybetti.
Saatlerce banyoda kalan ve yoğun kan kaybeden kadın, annesinin eve gelmesiyle ölümden kurtuldu. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ebru B., tedavi edildi.
DAİREDE SÜLÜKLER BULUNDU
Ebru B.'nin şikayeti üzerine yapılan araştırmada, söz konusu dairenin Mehmet D. adına kiralandığı, işlemi ise Bağcılar'da aile hekimliğinde hemşire olarak görev yapan Fatma K.'nin yaptığı tespit edildi.
Polis dairede yaptığı araştırmada ameliyathane şekline çevrilen odada kavanozlar içinde sülükler buldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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