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Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Vücudunda hemoroid oluşan 42 yaşındaki Ebru B., yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak için birçok kez tedavi oldu. Hemoroidden bir türlü kurtulamayan genç kadın, yaptırdığı sülük tedavisi sonrası ölümden döndü.

Fatih'te zilinin üzerinde 'Sağlıkçı' yazan bir apartman dairesine Giden Ebru B. sözde sağlık merkezinde sülük tedavisi için işlem odasına alındı.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Hemoroid sorunundan kurtulmak isteyen kadına yapıştırılan sülük bir türlü tutunamadı.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Doktor olduğunu söyleyen görevli hemoroidi jiletle kesti. Ebru B.'ye pis kanın akıtılması için hemoroidin jiletle kesilmesinin zorunlu bir durum olduğu söylendi.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Doktor, kanamanın bir gün süreceğini söyleyerek seans ücretini aldı ve Ebru B.'yi evine gönderdi.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

KANAMA DEVAM ETTİ

Esenler'deki evine gitmek üzere özel bir araca binen kadının kanaması arttı. Eve gittiğinde kendisinden geçen kadın, banyoya girmek istediği sırada bilincini kaybetti.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Saatlerce banyoda kalan ve yoğun kan kaybeden kadın, annesinin eve gelmesiyle ölümden kurtuldu. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ebru B., tedavi edildi.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

DAİREDE SÜLÜKLER BULUNDU

Ebru B.'nin şikayeti üzerine yapılan araştırmada, söz konusu dairenin Mehmet D. adına kiralandığı, işlemi ise Bağcılar'da aile hekimliğinde hemşire olarak görev yapan Fatma K.'nin yaptığı tespit edildi.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Polis dairede yaptığı araştırmada ameliyathane şekline çevrilen odada kavanozlar içinde sülükler buldu.

Apartman dairesinde sülük tedavisi! Ölümden döndü

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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