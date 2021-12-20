İslam’da nas ne demek? Nas kelimesinin anlamı nedir? Nas suresi okunuşu nasıldır?
Nas kelimesinin anlamı nedir? İslam’da nas ne demek? Nas anlamı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Erdoğan faiz açıklamasında Nas’a bağlı olarak faiz indirimleri mesajı verdi. “Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” diyen Erdoğan’ın açıklamasının ardından İslam’da nas ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Nas anlamı nedir?
Nas anlamı nedir? İslam'da Nas ne demek? Nas suresi okunuşu ve Nas anlamı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Erdoğan'ın faiz indirimiyle bağlantılı olarak açıkladığı Nas'ın ne olduğu sorgulanıyor. Peki; Nas ne demek? Nas anlamı nedir?
Nass; açık ve belirgin olan demektir. Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.
Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak "ictihad"dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber'in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.
NAS SURESİ
Kur'an-ı Kerim'in 114'üncü ve son suresi olan Nas Suresi'nin meali ise şöyle: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"
TDK'YA GÖRE NAS NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre nas kelimesi "Açıklık, açık ve kesin yargı." ve "Dogma." anlamlarına gelmektedir. Nas ne demek? TDK'ya göre Nas ne anlama geliyor? Nas nedir? Tdk nas 1. anlamı : Açıklık, açık ve kesin yargı. TDK nas 2. anlamı (felsefe) : Dogma.
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