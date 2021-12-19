19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tomruk yüklü TIR alev alev yandı

Tomruk yüklü TIR alev alev yandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
ABONE OL
Tomruk yüklü TIR alev alev yandı

Marmaris-Fethiye yolunun geçiş güzergahı üzerinde yer alan Sakartepe rampasında tomruk yüklü TIR alev alması sonucu trafik ulaşıma çıkış yönlü kapatıldı.

Üstü branda ile kaplı tomruk yüklü TIR, Sakartepe rampası çıkışında kaçış rampası yakınlarında aniden alev almaya başladı. Motor bölümünde başladığı tahmin edilen TIR'ın yanması üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Alevler TIR'ın kasasında yüklü tomruk ağaçlarına da sıçradı. İtfaiye ve orman arazözleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA